В Киеве диагностировали менее 150 случаев COVID-19 за сутки

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Жизнь столицы
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Коронавирус в Киеве

В Киеве за сутки инфицирование коронавирусом диагностировали у 146 человек, что на утро 25 января увеличило количество всех случаев до 126 264.

В то же время 626 жителей столицы смогли преодолеть болезнь. Об этом свидетельствуют обновленные данные сайта СНБО.

Согласно официальной статистике, в Киеве уже 58 513 человек переболели COVID-19. При этом жертвами вируса стали 2283 инфицированных ним, из которых пятеро умерли в течение последних суток.

Ежедневный прирост заражений COVID-19 и лиц, которые продолжают болеть него в Киеве

В Киевской области выявили 102 новых заражения COVID-19, в общем насчитывается уже 67 864 случая.

Ежедневный прирост выздоровлений и смертей от COVID-19 в Киеве

К счастью, в регионе за сутки не зафиксировано ни одной новой смерти от коронавируса, поэтому показатель летальности остался на уровне 1104. Однако побороть болезнь удалось 51 738 людям (+164).

Ежедневный прирост выздоровлений и смертей от COVID-19 в Киевской области
Ежедневный прирост заражений COVID-19 и лиц, которые продолжают болеть него в Киевской области
Данные по коронавирусу в Киеве и области

Как сообщал OBOZREVATEL, как и на всей территории Украины, с 25 января в Киеве продолжится адаптивный карантин до 31 марта. О запретах, которые будут действовать в этот период, – читайте по ссылке.

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