В Киеве диагностировали менее 150 случаев COVID-19 за сутки

В Киеве за сутки инфицирование коронавирусом диагностировали у 146 человек, что на утро 25 января увеличило количество всех случаев до 126 264.

В то же время 626 жителей столицы смогли преодолеть болезнь. Об этом свидетельствуют обновленные данные сайта СНБО.

Согласно официальной статистике, в Киеве уже 58 513 человек переболели COVID-19. При этом жертвами вируса стали 2283 инфицированных ним, из которых пятеро умерли в течение последних суток.

В Киевской области выявили 102 новых заражения COVID-19, в общем насчитывается уже 67 864 случая.

К счастью, в регионе за сутки не зафиксировано ни одной новой смерти от коронавируса, поэтому показатель летальности остался на уровне 1104. Однако побороть болезнь удалось 51 738 людям (+164).

Как сообщал OBOZREVATEL, как и на всей территории Украины, с 25 января в Киеве продолжится адаптивный карантин до 31 марта. О запретах, которые будут действовать в этот период, – читайте по ссылке.