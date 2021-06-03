В Киеве дети разгромили утинный домик в парке 'Отрадный'. Видео

В Киеве дети разбили утиный домик, который установили коммунальщики 1 июня. Инцидент произошел в парке "Отрадный" в Соломенском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального объединения "Киевзеленстрой". Там отметили, что дом для птиц разрушили в среду, 2 июня (посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Просто факт. 1 июня на озере в парке "Отрадный" установили два домика для уток. И уже на следующий день их крушили дети. Уважаемые родители, пожалуйста, объясняйте своим детям, что нельзя ломать и портить что-либо, что не является их собственностью – это преступление, которое никак не показывает "крутости", – говорится в сообщении.

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Отметим, что озорникам неравнодушные посетители парка сделали замечание, в ответ они извинились и пообещали не совершать больше подобных действий.

Напомним, во вторник, 1 июня, блогера под ником "ttiisshhiinnaa" совместно с компанией устроила разгром в номере отеля на улице Богдана Хмельницкого, 31/27

Как сообщал OBOZREVATEL, коммунальщики провели исследование о наиболее распространенных дерева в Киеве. на улицах города чаще всего можно встретить липы, клены и каштаны.