В Киеве частично разрешат продажу алкоголя: названы условия

В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя. В частности, его можно будет приобрести в магазинах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столица продолжает жить в условиях военного положения.

"В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя. Купить алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания", – говорится в сообщении КГГА.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в столице была запрещена продажа алкоголя, а также был введен комендантский час.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 30 марта, запустили движение общественного транспорта по Южному мосту в Киеве. Для автомобильного движения открыты Дарницкий и Северный мосты.

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