В Киеве бульвар в центре города зачистили от стихийной парковки

В Киеве, в среду, 26 мая, решили проблему хаотичной парковки в прогулочной зоне в начале улицы Антоновича. Изменения коснулись бульварной части улицы, которая простирается от парка имени Тараса Шевченко до улицы Саксаганского.

Об этом сообщили в пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Коммунальщики установили на улице 44 делиниатора.

"С сегодняшнего дня, бульвар на улице Антоновича защищают 44 делиниаторы. До этого здесь парковались машины, которые постоянно препятствовали пешеходам. КП"Центр организации дорожного движения" по бокам двух технологических проездов установил делиниаторы и отделил нерегулируемые пешеходные переходы, которые пересекают бульвар, от проезжей части", – рассказали в пресс-службе.

Как ранее отмечал заместитель председателя КГГА Константин Усов, такие меры будут осуществлять на всех улицах Киева, где проход и проезд пока усложняются из-за стихийной парковки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в среду, 26 мая, движение автомобилей на основных магистралях столицы было парализовано. На дорогах образовались многочисленные пробки.