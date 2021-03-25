ДТП в Киеве: автомобиль перевернулся посреди дороги — есть пострадавшие Фото

В четверг, 25 марта, в Киеве произошло серьезное ДТП в Святошинском районе — на въезде в Киеве перевернулся легковой автомобиль.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места события.

Около 13:30 белый микроавтобус Wolkswagen перевернулся прямо посреди дороги. ЧП произошло неподалеку от остановки общественного транспорта "Нивка".

Предварительно, произошло столкновение двух авто, в результате одна из машин отлетела и перевернулась.

На месте уже работают правоохранители. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Из-за аварии на въезде в Киев образовались тянучки.

Как сообщил "Киев Оперативный", в результате ДТП несколько человек получили сотрясение мозга и были доставлены в больницу.

К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло ДТП с участием спецтехники, демонтировавшей МАФы. После того как автомобиль КП "Киевблагоустройство" выехал на проспект Маяковского, его поджидали несколько неустановленных лиц на автомобилях, которые блокировали демонтаж МАФов. Эти автомобили догнали МАЗ, в лобовое стекло спецтехники бросили какой-то предмет, а после начали подрезать грузовик и угрожать физической расправой водителю.