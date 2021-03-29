В Киеве авто нардепа "Батьківщини" нарушило ПДД: патрульных обозвали "чертями" и пригрозили уволить. Видео

В Киеве в понедельник, 29 марта, водитель народного депутата Вадима Ивченко от партии "Батьківщина", который также находился в машине, грубо нарушил правила дорожного движения – пересек двойную сплошную полосу разметки. В связи с этим автомобиль остановили патрульные.

Нардеп начал грубить сотрудникам полиции и угрожать им. Видеозапись с места инцидента опубликовали в Facebook-группе "Зупини_Лося" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сообщается, что Ивченко называл патрульных, которые общались с его водителем, "чертями" и говорил, что их теперь уволят. При этом он снимал все, что происходило, на камеру телефона, а после ушел, перейдя дорогу в неположенном месте.

Водителю нардепа в результате выписали штраф за нарушение ПДД.

Скриншот. Facebook-группа "Зупини_Лося"

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который ранее оставил свое авто в неположенном месте, сказал, что в таких крупных городах, как Киев, не хватает мест для парковки.