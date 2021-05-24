В Киеве 4-летний мальчик выпал из окна: у ребенка переломы и травмы. Фото

В понедельник, 24 мая, в Подольском районе 4-летний мальчик выпал из окна первого этажа. ЧП произошло на улице Полковой, 57В.

Об этом сообщил Telegram канал "Киев Оперативный". Там отметили, что мать ребенка якобы отвлеклась на секунду, когда мальчик оперся на москитную сетку.

"С первого этажа жилого дома на Полковой, 57В, выпал 4-летний мальчик. Предварительно установлено, что малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его вес. Врачи диагностировали у ребенка перелом ключицы, вывих ноги, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мальчика забрали в Охматдет", – говорится в сообщении.

Все обстоятельства ЧП выяснят правоохранители.

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