В Киеве 4G заработал на всех станциях метро

В Киеве украинские мобильные операторы подключили скоростной 4G интернет на станции метро "Теремки".

Об этом сообщили в пресс-службе компании Vodafone Украины. Там отметили, что отныне скоростной интернет есть на всех станциях столичной подземки (всего их 52 – Ред.).

"Внимание! Следующая станция с 4G покрытием. И все последующие тоже! Теперь скоростной 4G интернет от Vodafone работает на всех станциях киевского метро, ведь произошло подключение последней из них – Теремки", – говорится в сообщении.

Для работы 4G в метро Киева операторы "Киевстар", Vodafone Украины и lifecell используют совместное оборудование от компании Huawei.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице продолжается строительство станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" в направлении жилищного массива Виноградарь. По плану их должны открыть в конце 2021 года.