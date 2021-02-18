В Киеве 18 февраля могут ограничить работу трех станций метро

В Киеве в четверг, 18 февраля, возможны изменения в работе станций метрополитена "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Как сообщили в пресс-службе КГГА, на эти меры могут пойти в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча

После окончания игры для надлежащей и безопасной перевозки пассажиров возможны ограничении (НЕ ЗАКРЫТИЕ) на вход в эти станции.

В КГГА отметили, что механизм ограничения применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.

Отметим, что вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в четверг, 18 февраля, проводит первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

На поле НСК "Олимпийский" команда Мирчи Луческу принимает бельгийский "Брюгге". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Брюгге. Начало встречи – в 17:00.

За трансляцией можно следить по этой ссылке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве из-за сообщения о минировании 18 февраля были закрыты станции метро "Майдан Незалежности" и "Дворец Спорта".