В Киеве 16-летний юноша бросал ветеранам нацистское приветствие: полиция составила протокол

В воскресенье, 9 мая в Киеве возле парка Вечной Славы 16-летний юноша бросал нацистское приветствие ветеранам, которые шли на торжества ко Дню победы над нацизмом во II Мировой войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель", – рассказали в пресс-службе.

На парня составили административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, К Вечному огню в Киеве пришел лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко с провокационными призывами. Участники акции выкрикивали "Слава Сталину!" и пели советские песни военных времен.