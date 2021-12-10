В Киеве 12 декабря могут ограничить работу метрополитена

В Киеве в воскресенье, 12 декабря, на стадионе НСК "Олимпийский" пройдет матч между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск). Из-за этого возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Спортивное мероприятие начнется в 17:00.

"В воскресенье, 12 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Заметим, что возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого"", – рассказали в пресс-службе.

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В столичном метрополитене уточнили, что эти меры безопасности предпринимаются для того, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, на Оболонско-Теремковской линии метро Киева начал ездить модернизированный поезд с удобной для пассажиров системой оповещения. В частности, станции на схеме маршрута подсвечиваются, что позволяет понять, где вы находитесь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 декабря из-за футбольного матча на стадионе НСК "Олимпийский" ограничивали работу нескольких станций метро.