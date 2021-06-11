В Киев после похолодания и дождей ворвется тепло: синоптики назвали дату

В Киеве до конца июня установится теплая, но дождливая погода. В среднем, температура воздуха в столице составит 24 градуса тепла.

Как прогнозирует портал Gismeteo, солнечные дни без осадков ожидаются только в конце месяца.

Так, на следующей неделе, с 14 по 20 июня, в городе преимущественно возможна переменная облачность, с кратковременными осадками, и грозами. Максимально воздух прогреется в пятницу и субботу – до +27. Средняя температура в течении 7 дней составит +24.

С 21 по 27 июня, погода мало чем будет отличаться от предыдущих дней. Синоптики прогнозируют в основном дождливую погоду. Только 24 и 27 июня, переменная облачность и местами выглянет солнце. В течение недели средняя температура составит +25 градусов.

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Конец месяца, будет дождливым и только 28 июня, в столице не ожидается осадков. Воздух прогреется до 24 градусов тепла.

Стоит отметить, что согласно прогнозам солнечная погода вернется в Киев не ранее, чем через три недели.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине на выходных 12-13 июня будет теплой. Температура воздуха в течение дня ожидается +20...+24 градуса.