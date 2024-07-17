В КГГА рассказали, сколько военнообязанных обновили данные в ЦПАУ Киева

В Киеве Центрах предоставления административных услуг свои данные обновили более 84 тысяч военнообязанных граждан. Начиная со среды, 17 июля, ЦПАУ больше этого не делают

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Об этом рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай, передает Телеканал Киев. Тем, кто не обновил данные, угрожают штрафы.

"В целом через ЦПАУ города Киева за этот период было обновлено (данные. – Ред.) чуть более 84 тысяч человек. Функция вчера закончилась, которую возлагали на ЦПАУ по поводу обновления данных (военнообязанных. – Ред.)", – рассказала Шамрай.

Добавим, во вторник, 16 июля, – конечный срок, в который военнообязанные украинцы должны были обновить военно-учетные данные в ТЦК, ЦПАУ или приложении "Резерв+". В дальнейшем проигнорировавшую такую норму закона о мобилизации будут наказывать штрафами и не только.

Напомним, в Киеве в территориальный центр комплектования и социальной поддержки пришел мужчина, которого официально считали умершим. Ему пришлось доказывать, что он точно жив.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине после обновления военнообязанными и резервистами военно-учетных данных продолжат выдавать им повестки. Факт наличия или отсутствия некоторой информации в реестре "Оберег" станет определяющим для таких граждан.

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