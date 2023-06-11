В КГГА рассказали о последствиях непогоды, которая бушевала в Киеве 10 июня

В Киеве в субботу, 10 июня, в результате вечернего ливня коммунальщики ликвидировали 13 локальных подтоплений. Большинство таких ситуаций возникло в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Значительных повреждений зеленых насаждений зафиксировано не было.

"Во время вчерашнего ливня (10 июня. – Ред.) дорожная служба города ликвидировала 13 локальных подтоплений. Большинство таких ситуаций возникли в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах. По информации центральной геофизической обсерватории, вчера в Киеве выпало 36,7 мм осадков (наблюдательный) пункт расположен на просп. Науки). Это почти полумесячная норма. В то же время, на левом берегу выпало даже 40-42 мм осадков", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА подчеркнули, что также не было подтоплений на объектах метрополитена. Видео, которое распространили некоторые Telegram-каналы, было снято в 2021 году.

"Напомним, что по прогнозу Украинского гидрометеорологического центра сегодня в течение суток также ожидаются гроза, порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, к вечеру 10 июня Киев накрыла гроза. В столице Украины начался обильный дождь, кое-где с градом. Из-за сильного ливня в столице подтопило дороги в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 июня, часть Украины накрыла непогода, во Львовской области выпали обильные дожди. Из-за этого в реке Сходничанка поднялся уровень воды, она вышла из берегов и затопила курортный поселок Сходница.

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