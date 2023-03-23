В КГГА рассказали, когда начнутся и сколько будут продолжаться каникулы в киевских школах

В Киеве весенние каникулы для учеников в школах города начнутся 27 марта. Они продлятся до 3 апреля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Детсады столицы будут работать в обычном режиме.

"Весенние каникулы для столичных школьников начнутся 27 марта и продлятся до 3 апреля. Причин для переноса каникул пока нет. Другие учебные заведения Киева продолжат работать с соблюдением требований безопасности", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА добавили, что во время каникул в школах будет организована работа "консультативных групп" по отдельным расписаниям. А также проведение индивидуальных занятий и групповых консультаций с использованием разнообразных образовательных технологий, будут работать кружки и спортивные секции.

"Учреждения дошкольного образования и внешколы столицы во время каникул продолжат работу в формате, в котором работают, и с учетом ситуации безопасности. Они будут придерживаться алгоритма действий во время объявления воздушной тревоги", – резюмировали в пресс-службе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в этом учебном году весенние каникулы пройдут в разные сроки. При этом часть учебных заведений региона не планирует прерывать учебный процесс.

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