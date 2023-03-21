В КГГА рассказали, как будут работать пункты обогрева Киева

В Киеве пункты обогрева переведут в режим ожидания. Но в случае чрезвычайной ситуации они опять будут предоставлять киевлянам все необходимые услуги.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА. В столице сейчас есть 767 таких объектов.

"Сеть пунктов обогрева планируют перевести в режим ожидания, учитывая постепенное потепление. Соответствующее решение будет вынесено на заседание Совета обороны города Киева. В настоящее время осуществляется подготовительная работа в районах и определяются сроки, о которых будет поставлено в известность отдельно", – рассказал директор департамента Роман Ткачук.

В КГГА добавили, что даже в режиме ожидания, в случае массового отключения электроэнергии или при возникновении чрезвычайных ситуаций, все 767 объектов в трехчасовой срок будут приведены в готовность. Они смогут предоставлять необходимые услуги киевлянам – можно будет зарядить мобильные устройства, приготовить еду и т.д.

"На основных объектах критической инфраструктуры города Киева на сегодняшний день восстановлена и обеспечена тепло- и электрогенерация. Учитывая указанное из 482 постоянно действующих стационарных пунктов обогрева, которые развернули власти города Киева, мы будем предлагать оставить в рабочем состоянии по 2 пункта в каждом районе, а 462 перевести в режим ожидания. Время их развертывания – 3 часа", – уточнил Ткачук.

Вся информация о графике работы и статусе пунктов обогрева будет отображена на карте.

Напомним, что в общей сложности совместно с ответственным бизнесом и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в Киеве развернуто 1014 пунктов обогрева, 729 из которых работают на постоянной основе. Они оснащены генераторами и всем необходимым оборудованием, чтобы люди могли подзарядить гаджеты, подключиться к интернету, выпить чаю, переждать непогоду, согреться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в декабре начал работать самый большой в городе "пункт несокрушимости". Он расположен в ТРЦ "Ривер Молл".

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