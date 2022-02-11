В КГГА рассказали, грозит ли столице новый локдаун

В Киеве по состоянию на сегодня нет предпосылок, чтобы ужесточать карантинные ограничения. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 и уровнем госпитализации контролируется.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает пресс-службе КГГА. По его словам, в городских медучреждениях на лечении находятся 1832 пациента.

"Несмотря на высокий уровень выявления новых случаев, ситуация контролируемая и не требует введения дополнительных ограничений. При 4104 новых больных уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Заполненность коек в медучреждениях, выделенных под пациентов с COVID-19, в настоящее время составляет всего 34%. По словам специалистов, это связано в первую очередь с высоким уровнем вакцинации горожан", – отметил Поворозник.

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Он уточнил, что в столичных больницах в настоящее время с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 1832 пациента, в том числе 97 детей . Кроме того, госпитализированы 109 пациентов, в том числе 6 детей – с подозрением на заболевание.

Всего в тяжелом состоянии находятся 1119 пациентов. На кроватях интенсивной реанимации находится 231 больной. 23 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 132 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1473 больных.

Напомним, с пятницы 11 февраля в Украине еще в трех регионах ужесточили эпимедиологические ограничения, связанные с распространением COVID-19. В частности, в "красную" зону перешли Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

Стоит отметить, что ранее в "красную" зону попали Ивано-Франковская и Ривненская области. Лишь один регион в стране остается в "желтой" зоне – Полтавщина. Другие области соответствуют "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 10 февраля зарегистрировали 4104 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 41 229 граждан.