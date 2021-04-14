В КГГА показали, как коммунальщики ремонтируют и чистят коллекторы в Киеве

Олег Тимченко Жизнь столицы 13:20, 14.04.2021 Обновлено: 13:28, 14.04.2021

В Киеве сотрудники коммунального предприятия "Киевавтодор" проводят работы по очистке и ремонту водостоков коллекторов.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, коммунальщики используют спецтехнику (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Новый помощник - современная комбинированная каналопромывочная машина, которая сочетает функции гидромонитора и илососа. Ее приобрели в конце прошлого года. Благодаря высокому давлению спецмашина пробивает засорения подземных сетей и откачивает ил. Кроме того, она оснащена мощной пилой, которой обрезают корни, проросшие в коллекторе", – отметили в пресс-службе.

В КГГА добавили, что коммунальщики также занимаются ремонтом коллекторов и заменой поврежденных элементов колодцев.

Отметим, КП "Киевавтодор", на протяжении текущего года проведет капитальные и средние ремонты. Реконструкции будут проводится приблизительно на 70 объектах столицы.

В частности, планируют запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

Для работ привлекли спецтехнику.
Киевавтодор
Коммунальщики ремонтируют и чистят коллекторы в Киеве.
Киевавтодор
Ремонт решеток ливнестоков.
Киевавтодор
Коммунальщики активно используют спецтехнику.
Киевавтодор
Очистка колодцев.
Киевавтодор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве коммунальщики начали мыть улицы специальными шампунями.

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Кияни Жизнь столицы

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