В КГГА показали, как коммунальщики ремонтируют и чистят коллекторы в Киеве

В Киеве сотрудники коммунального предприятия "Киевавтодор" проводят работы по очистке и ремонту водостоков коллекторов.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, коммунальщики используют спецтехнику (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Новый помощник - современная комбинированная каналопромывочная машина, которая сочетает функции гидромонитора и илососа. Ее приобрели в конце прошлого года. Благодаря высокому давлению спецмашина пробивает засорения подземных сетей и откачивает ил. Кроме того, она оснащена мощной пилой, которой обрезают корни, проросшие в коллекторе", – отметили в пресс-службе.

В КГГА добавили, что коммунальщики также занимаются ремонтом коллекторов и заменой поврежденных элементов колодцев.

Отметим, КП "Киевавтодор", на протяжении текущего года проведет капитальные и средние ремонты. Реконструкции будут проводится приблизительно на 70 объектах столицы.

В частности, планируют запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

Для работ привлекли спецтехнику. Киевавтодор

Коммунальщики ремонтируют и чистят коллекторы в Киеве. Киевавтодор

Ремонт решеток ливнестоков. Киевавтодор

Коммунальщики активно используют спецтехнику. Киевавтодор

Очистка колодцев. Киевавтодор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве коммунальщики начали мыть улицы специальными шампунями.