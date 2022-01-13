В Борисполе из-за обледенения не смог вылететь самолет. Видео

В Международном аэропорту "Борисполь" в четверг, 13 января, из-за обледенения самолет не смог вылететь в Доминиканскую Республику. Пассажиры должны были отправиться в полет еще в 3:00.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в авиакомпании "Azurai", которой принадлежит воздушное судно. Предварительно, вылет перенесен на 19:30.

"Причина задержки рейса QU 4493 – обледенение борта. На данный момент расчетное время вылета это 19:30", – уточнили в авиакомпании.

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Telegram-канал Киев сейчас отметил, что из-за задержки рейса около 500 пассажиров вынуждены ждать вылета в аэропорту.

Отметим, погода в Украине в четверг, 13 января, будет холодной – на севере страны ударили ночные морозы до -21 градуса. В большинстве областей прогнозируют гололедицу и сильные ветра до 20 метров в секунду.

В украинских Карпатах на вершине горы Поп Иван Черногорский в среду, 12 января, ударили сильные морозы. Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, они зафиксировали -19°С.

Добавим, в этом году февраль в нашей стране ожидается сравнительно теплым, таким, что будет напоминать весну.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в четверг, 13 января, после морозов ожидается потопление. Уже к вечеру температура воздуха прогреется до +1.