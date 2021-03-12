В больницах Киева наибольшее количество больных COVID-19 от начала пандемии, – Кличко

По состоянию на 12 марта в больницах Киева на лечении находится наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии COVID-19.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в больницах столицы наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это тревожная тенденция", – подчеркнул Кличко.

Всего в стационарах медучреждений столицы, по состоянию на 12 марта, лечатся 2548 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 1689 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1978 человек. На аппаратах ИВЛ – 38 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – 57%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 12 марта в Киеве зафиксировано 896 новых случаев коронавирусной болезни.