В 2025 году в Киеве открыли ряд обновленных ключевых инфраструктурных объектов, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко показал, какие проекты дорожной инфраструктуры воплотили в 2025 году в столице. Он отметил, что несмотря на войну город продолжает работать и развиваться.

Видео дня

Об этом Кличко рассказал в соцсетях и обнародовал соответствующее видео.

"В этом году в Киеве открыли ряд обновленных ключевых инфраструктурных объектов. В частности, это путепроводы на Луговой–Полярной, на Новоконстантиновской, возле станции метро "Дарница". Осуществили и ремонты на улицах Богатырской и Глубочицкой. Для большинства объектов это был первый капремонт за 50–60 лет. Также открыли движение полностью всеми полосами Подольским мостовым переходом и двумя новыми тоннелями. Обустроили на объекте 11 км велодорожек и новый переездной узел", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что несмотря на войну город продолжает работать и развиваться.

"Количество жителей столицы сегодня – на уровне 2021 года. А, следовательно, инфраструктура должна соответствовать реальным потребностям жизнедеятельности мегаполиса", – подчеркнул Виталий Кличко.