Украинцы просят спасти самый старый кинотеатр Киева. Петиция

Власть Киева призвали спасти один из самых старых кинотеатром в столице – "Экран". Поскольку построенное еще в 1911 году здание по проспекту Победы, 117 нуждается в срочной реконструкции.

С таким обращением выступил Илья Бражко в петиции, которую зарегистрировал на сайте Киевского городского совета. Он также предлагает внести кинотеатр в перечень памятников архитектуры столицы Украины.

"Экран" работал до 2010 года и был последним в Киеве, где изготавливались рисованные афиши. За время своего существования он не менял назначения, показывал фильмы даже в годы Второй мировой войны. Но пережив войну, кинотеатр может не пережить равнодушие киевской власти", – убежден автор петиции.

Он напомнил, что в 2018 году в помещении "Экрана" произошел пожар, который превратил здание на аварийное, однако его ремонтом так никто и не занялся.

"Убежден, что Киев должен брать пример с лучших столиц Европы, которые бережно относятся к своему историческому наследию. К сожалению, пока киевская власть больше занимается безликими торговыми центрами и многоэтажками, чем памятниками истории и культуры. Забыв о них, Киев рискует навсегда потерять часть своей славной истории", – считает Бражко.

Мужчина призвал столичную власть срочно занести "Экран" в перечень памятников архитектуры Киева. А также выделить средства и провести тендер на капитальную реконструкцию, "в результате которой кинотеатр станет удобным и уютным, получит современный вид, но сохранит исторический облик".

Тогда как жителей Киева и вообще украинцев Бражко попросил поддержать его и подписать петицию. Она была зарегистрирована 25 января и требует 10 000 голосов. На утро 31 января из собрано чуть более трехсот подписей, а до конца сбора осталось 84 дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследователи выяснили, что в Доме профсоюзов в Киеве, где во время Революции Достоинства разворачивались трагические события и погибли люди, должен открыться большой покерный клуб.