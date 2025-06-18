Удар РФ по дому в Соломенском районе Киева: спасатели обнаружили тело еще одного жильца. Фото и видео

В Соломенском районе Киева в среду, 18 июня, сотрудники ГСЧС во время разбора завалов дома обнаружили еще одного погибшего местного жителя. Тело деблокировали и передали правоохранителям.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Так, около 10:20 сотрудники ГСЧС во время разбора завалов дома обнаружили еще одного погибшего местного жителя дома в Соломенском районе Киева, куда попала российская ракета. Тело осторожно деблокировали и передали правоохранителям.

Впоследствии эту информацию подтвердили в ГСЧС – до 19 человек возросло число погибших в результате российского удара по 9-этажке в Соломенском районе.Всего в столице после российской атаки в ночь на 17 июня погибли 24 человека, еще 134 пострадали.

Напомним, в Киеве 18 июня объявлена Днем траура в связи с террористической атакой страны-агрессора РФ на гражданские объекты города. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены любые развлекательные мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более двадцати локациях в восьми районах города.

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