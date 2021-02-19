Убийство в Гидропарке Киева: полиция задержала злоумышленника, бежавшего в Турцию. Фото

Украинские правоохранители в аэропорту задержали экстрадированного из Турции гражданина Украины, который подозревается в убийстве мужчины. Преступление случилось больше года назад в Днепровском районе столицы.

После этого злоумышленник сразу же покинул территорию страны, но турецкие полицейские согласовали запрос на его экстрадицию. Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Там напомнили, что 23 декабря 2019-го в столичном Гидропарке мужчина застрелил другого, который от полученных огнестрельных ранений погиб на месте. Тогда в Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска стрелка.

За несколько часов правоохранители установили, что им оказался 31-летний украинец. Известно, что ранее он не был судим, но участвовал преступной группировке. После совершения убийства мужчина поехал в аэропорт и вылетел в Турцию.

"Мы направили запрос на экстрадицию в рамках международной правовой помощи. Благодаря сотрудничеству с турецкими коллегами сегодня, 19 февраля, злоумышленника экстрадировали в Украину. Полицейские задержали его в аэропорту в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – сообщил глава НПУ Игорь Клименко.

По его словам, в ближайшее время следователи полиции вручат задержанному сообщение о подозрении по ст. 115 УК в совершении убийства. Кроме того, готовится ходатайство об избрании меры пресечения – содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева задержали 31-летнего рецидивиста, который с января по февраль ограбил 5 мальчиков.