Убийство добровольца в Киеве: погибший мог знать о подготовке нападения

Жестоко убитый активист и доброволец Александр Мандич, тело которого нашли в Киевской области, мог знать о готовящемся на него нападении.

Как сообщил старший следователь полиции Киева Евгений Мартынко, погибший рассказывал об этом своим знакомым, передает "Еспресо" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сам пострадавший за несколько дней (до гибели. – Ред.) сообщил своим близким о том, что определенные люди могут быть причастны к его похищению, в том числе и убийству", – отметил правоохранитель.

Как рассказал адвокат одного из подозреваемых в убийстве, задержанные были хорошо знакомы с добровольцем, проживали в одном районе и вместе росли.

При этом друзья погибшего убеждены, что его смерть – это результат активного противодействия так называемым квартирным рейдерам. За месяц до трагедии Мандича избили и сломали ему ребра. Он даже некоторое время скрывался от преследования.

"Саше начали поступать угрозы после того, как он отстоял квартиру одного из потерпевших. Ему сказали, если он отобрал ту квартиру, он должен отдать свою", – рассказал его друг Игорь Криворучко.

Отметим, что суд взял под арест трех подозреваемых в похищении и убийстве общественного активиста и ветерана АТО Александра Мандича на два месяца без возможности внесения залога.

Напомним, 28 марта его тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли в заброшенной канаве в Киевской области.

В последствии стало известно, что в причастности к похищению и убийству Александра Мандича в Киеве, подозревают двоих уроженцев Луганской области и жителя столицы.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам знакомых Александра Мандича, в последнее время он "занимался противодействием квартирным аферам и конфликтовал с группой рейдеров".