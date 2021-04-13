У Усика эвакуировали машину: рассказываем, что он нарушил
Автомобиль украинского боксера Александра Усика (18-0, 13 КО), который он оставил в центре Киева, эвакуировали на законных основаниях.
Как рассказал OBOZREVATEL один из сотрудников полиции, в данном случае спортсмен нарушил пункт 15.9 г Правил дорожного движения Украины.
"Остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении. Это существенное нарушение, которое предусматривает эвакуацию транспорта. То есть, действия инспекторов по парковке были законными", – рассказал наш собеседник.
Кроме того, он прокомментировал слова Усика о том, что якобы на месте, где был припаркован автомобиль спортсмена, не было каких-либо предупреждающих знаков.
"На фото, которое было размещено в сети, четко видно, что рядом с машиной установлен знак "Пешеходный переход" (5.35.2) и есть соответствующая разметка на асфальте. То есть, все необходимые предупреждения для водителей были", – резюмировал полицейский.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
У украинского непобедимого боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) за неправильную парковку в Киеве эвакуировали автомобиль.
Позднее Telegram-канал Киевская платформа эвакуации, в котором отслеживаются эвакуированные автомобили, показал, как забирали авто у украинского непобедимого боксера Александра Усика (18-0, 13 КО).