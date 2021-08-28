Цены на арбузы в Киеве: где купить дешевле

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Некоторые супермаркеты продают херсонские арбузы

В некоторых супермаркетах Киева арбузы продают по 15 гривен за килограмм, но можно купить и дешевле. Стоимость ягоды зависит от сорта.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Самая высокая цена на бахчевые без косточек.

Так, в супермаркете Novus, который расположен на улице Святошинской, стоимость арбуза без семян – 15,19 гривен за килограмм, а ягода сорта "Торпеда" – 10,99 гривен за килограмм.

Цена арбуза зависит от сорта.
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Обычные арбузы продают по 5,59 гривен за килограмм.

В расположенном недалеко магазине АТБ (премиальный), арбуз без косточек (акционный) стоит 10,79 гривен за килограмм, а обычный – 5.39 гривен за килограмм.

Обычный арбуз стоит 5.39 гривен за килограмм.
Арбуз без косточек со скидкой.

В магазине Сільпо, расположенном на проспекте Победы, за килограмм того самого "арбуза с баржи" придется заплатить 5.49 гривен.

В Сільпо продают "арбузы с баржи".
За килограмм ягоды просят 5.49 гривен.

И наконец на раскладках возле станций киевского метрополитена уличные торговцы готовы продавать бахчевые за 6-7 гривен за килограмм.

Арбузы возле станция метро.

Напомним, в Херсонской области местные фермеры продавали арбузы по цене от 70 коп. до 1 грн. Однако несмотря на такую низку цену, покупателей практически нет.

Ранее OBOZREVATEL эксперты обратили внимание на три основных признака, которые следует учесть при покупке сезонной ягоды.

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