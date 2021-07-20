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День 1: STOP хаотичній забудові центру Києва! Час мораторію настав!

Центральна частина Києва є його туристичним обличчям, місцем концентрації історичного надбання та економічної діяльності водночас.

Саме в цій частині міста розташовані пам’ятки культурної спадщини, визначні місця, музеї, театри, основні символи міста. Також, саме у центрі нашого міста найбільша концентрація ділової активності і відповідне транспортне навантаження.

Видео дня

За останні 20 років центр столиці України в багатьох місцях вже майже безнадійно зіпсовано. Всі ці роки ми бачимо небезпечну тенденцію знищення центральної частини міста хаотичною житловою забудовою, що часто здійснюється із порушенням містобудівного законодавства, не відповідає архітектурному ансамблю та не забезпечується відповідною транспортною, екологічною та іншою інфрастуктурою.

Подальша така безконтрольна житлова забудова центру призведе до знищення історичного ареалу, значного погіршення життєвого середовища, надмірного ущільнення забудови, перевантаження інфраструктури та зменшення рівня туристичної привабливості Києва.

Тому сьогодні, я як голова фракції Голос у Київській міській раді подаю проект рішення з наступною пропозицію. До затвердження нового Генерального плану міста Києва ввести повну заборону-мораторій на здійснення будь-яких будівельних робіт щодо нового будівництва житла в центральній частині Києва. Місто нарешті має почати жити цивілізовано та планувати свій розвиток.

Ні, звичайно ми не маємо відмовитися повністю від нового будівництва. Траспортні розв’язки – будь-ласка. Школи, дитячі садки і лікарні — теж просимо. Спортивна інфраструктура, парки, сквери — без питань. Реконструкція інженерних споруд — тільки вітається. А от з новими ЖК треба буде почекати допоки не буде прийнято новий Генеральний план.

Дуже дякую за підтримку співавторів цього проекту рішення, а саме Владимира Бондаренка та Женю Кулебу. Маю надію, що наша пропозиція консолідує зал та об’єднає різні фракції задля збереження обличчя Києва.

Окремо прошу підтримки всіх небайдужих для просування цього рішення. Ми маємо показати, що тимчасовий мораторій на житлову забудову центру — це не примхи купки людей, які "заважають розвитку міста". Це — запорука збереження та відтворення гармонії й комфорту міста для людей.

Лайк, комент, репост вітається.

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