Столичные власти запустили Telegram-каналы 'Киев Коммунальный': о чем будут там сообщать

Новости жилищно-коммунального хозяйства, вопросы энергосбережения, информация о городских сервисах, доступных программах капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов киевляне могут найти в Telegram-канале Киев Коммунальный.

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Киев Коммунальный оперативно и достоверно будет информировать о жилищно-коммунальных услугах, подготовке к зиме, муниципальных программах, которые помогают провести капремонт многоквартирного дома, внедрить там проекты энергосбережения или установить солнечную электростанцию для бесперебойного электроснабжения. Эффективные технологии и оборудование, мировые решения и модели теплоснабжения, очистка воды, сортировка и переработка отходов.

Кроме того, в этом Telegram-канале можно будет узнать о правовых нормах, методических подсказках, инструкциях, советах от практиков. А также объективную информацию об экстренных или аварийных ситуациях в районах столицы и их устранении коммунальщиками.

Киев Коммунальный будет знакомить с успешными примерами самоорганизации жильцов, которые сделали свои дома энергоэффективными, безопасными, а стоимость коммунальных услуг значительно меньше.