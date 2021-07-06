Стало известно, каким будет урбан-парк на ВДНГ: его создают по программе "Большая стройка"

На столичном ВНДГ идет строительство современного урбан-парка, аналогов которому в Украине пока нет.

Фотографии со стройплощадки и планы будущего парка опубликовал в Facebook Юрий Голик. Парк будет разбит на зоны для разных видов спорта. Их планировали так, чтобы любители активного отдыха не мешали друг другу.

В урбан-парке, который создают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", появится скейтпарк, площадки для занятия футболом, баскетболом и стритболом, зона для паркура и скалолазания, а также площадки для классического воркаута, йоги, тенниса и танцев.

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Для младших посетителей оборудуют несколько зон, с трамплинами, тренажерами, паркуром и боулдерингом.

Посещение парка будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский дал старт национальной программе "Здоровая Украина", направленной на популяризацию спорта и активного образа жизни. По словам координатора "Большой стройки", заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в рамках этой программы в ближайшее время будет создано 873 открытых локаций для занятий спортом по всей Украине.