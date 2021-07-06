Стало известно, каким будет урбан-парк на ВДНГ: его создают по программе "Большая стройка"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Жизнь столицы
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На ВНДГ продолжается строительство современного урбан-парка

На столичном ВНДГ идет строительство современного урбан-парка, аналогов которому в Украине пока нет.

Фотографии со стройплощадки и планы будущего парка опубликовал в Facebook Юрий Голик. Парк будет разбит на зоны для разных видов спорта. Их планировали так, чтобы любители активного отдыха не мешали друг другу.

Парк будет разбит на зоны для различных видов спорта

В урбан-парке, который создают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", появится скейтпарк, площадки для занятия футболом, баскетболом и стритболом, зона для паркура и скалолазания, а также площадки для классического воркаута, йоги, тенниса и танцев.

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В урбан-парке появится скейтпарк, площадки для занятия футболом, баскетболом и стритболом и т.д.

Для младших посетителей оборудуют несколько зон, с трамплинами, тренажерами, паркуром и боулдерингом.

Посещение парка будет бесплатным.

Стало известно, каким будет урбан-парк на ВДНГ: его создают по программе "Большая стройка"

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский дал старт национальной программе "Здоровая Украина", направленной на популяризацию спорта и активного образа жизни. По словам координатора "Большой стройки", заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в рамках этой программы в ближайшее время будет создано 873 открытых локаций для занятий спортом по всей Украине.

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