Спасение людей и масштабные пожары: в ГСЧС показали видео последствий адской ночи в Киеве

Утром 23 мая в Киеве продолжается спасательная операция после массированной российской атаки. Пожары и разрушения зафиксированы в разных районах столицы.

Видео дня

Спасатели ликвидируют возгорания и эвакуируют пострадавших из разрушенных домов. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

Столица приходит в себя после террора

По информации ГСЧС, в результате обстрела в городе возникли пожары и зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

В Дарницком районе обстрел вызвал пожар кровли двухэтажного общежития на ориентировочной площади 150 кв. метров. Спасатели эвакуируют жителей и ликвидируют пожар.

В Шевченковском районе из-за атаки в школе возник пожар на втором этаже на площади 300 кв. метров. В 5-этажном жилом доме произошло разрушение в пределах подъезда с пожаром с 1 по 5 этажа. Зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка.

Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами, вследствие чего погиб человек. Также на территории района ликвидирован пожар на уровне 2 этажа 9-этажного жилого дома на площади 5 кв. м. Кроме того, разрушения потерпели здание музея Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

В Днепровском районе возник пожар в частном жилом доме и на территории гаражного кооператива.

В Деснянском районе зафиксированы попадания в торговый центр и здание супермаркета. На территории гаражного кооператива возник пожар пяти гаражных боксов.

В Святошинском районе сообщается о попадании в 9-этажный жилой дом.

В Соломенском районе незначительный пожар и разрушение конструкций на площади 5 кв. м возникли на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома. Подручными средствами пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв. метров. Также сообщается о поражении складских помещений на территории промзоны.

В Оболонском районе, по предварительным данным, горит жилой дом по одному из адресов, а по другому пожарные ликвидируют пожар в 16-этажной высотке на уровне 12-13 этажей. Также произошел пожар в строительном гипермаркете.

В Печерском районе произошел пожар на уровне 13 этажа 20-этажной новостройки и горит бытовка на площади 10 кв. метров, расположена вблизи. Информация о жертвах или пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что Россия 24 мая осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью под массированным ударом врага находился Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и пострадавшие. Известно также о погибшем.

Также армия РФ нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области: среди пострадавших – дети. Кроме того, на Харьковщине армия РФ уничтожила культовый храм, там бушевал масштабный пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!