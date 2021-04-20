Скандальный митрополит УПЦ МП во время локдауна с размахом отметил 60-летие. Видео с VIP-гостями

Митрополит РПЦ в Украине (УПЦ МП), скандальный настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) 19 апреля отпраздновал 60-летие с нарушением карантинных норм.

У его резиденции возле Крестовоздвиженской церкви на Подоле в Киеве журналисты заметили ряд припаркованных элитных авто, а гости были без масок, обнимались и целовались. Об этом сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Корреспондент указал, что поздравить церковника утром понедельника приезжали около сотни человек.

Одним из первых приветствовать митрополита Московского патриархата в бронированном авто Mercedes-Benz G-Class со спецсигналами приехал Александр Лукашик – временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине.

Там также заметили бывших и действующих политиков, в частности экс-премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко и экс-нардепа от "Народного фронта" Татьяну Донец. Последняя привезла митрополиту Павлу набор брендовой посуды в деревянном ящике.

Журналисты заявили, что митрополит УПЦ МП сделал подарок и сам себе – вдоль галереи Дальних пещер, построенной в XVIII веке, он устроил курятник.

Кроме породистых кур и уток за вольером удерживают редких фазанов и экзотических павлинов.

Напомним, что в Киеве продолжили строгий локдаун до 30 апреля из-за распространения коронавирусной болезни.

Как ранее писал OBOZREVATEL: