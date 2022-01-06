Синоптики рассказали, когда в Киев вернется холод и снегопады: прогноз погоды

В Киеве в четверг, 6 января, ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха составит +2… +5.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.

Отметим, в пятницу, 7 декабря, на Рождество утром облака в Киеве исчезнут и в течение всего дня будет ясно. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха -3… 0.

В субботу, 8 декабря, в столице ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков. Температура воздуха -4… -1.

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В воскресенье, 9 декабря, в Киеве будет пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Почти весь день ожидается сильный снег, но ближе к вечеру он должен прекратиться. Температура воздуха -3… -1.

Напомним, как рассказала OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, этот год начался с температурных рекордов. По словам специалиста, потепление воздуха было обусловлено приходом на территорию нашей страны теплых воздушных масс из Атлантики.

В то же время, она предупредила, что на Рождество территорию страны накроет антициклон и тогда начнет снижаться средняя температура. Сначала холодно станет на западе Украины, а затем холод распространиться по всей ее территории.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий на Закарпатье поднялся уровень грунтовых вод. В результате сразу в нескольких районах области затопило жилые дома и хозяйственные постройки, также на трассу сошли селевые потоки.