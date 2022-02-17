Синоптики предупредили об опасной погоде в Киеве

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Синоптики предупредили о порывах ветра
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В Киеве ночью, 18 февраля, ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Объявлен І уровень опасности, желтый

Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра. В пятницу будет облачно, воздух прогреется до +5 градусов тепла.

В Киевской городской государственной администрации дали рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

  • все окна плотно закрыть;

  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Видео дня
Предупреждение об ухудшении погоды.

Напомним, март 2022 года в Украине начнется с морозов и закончится настоящей весенней погодой. Апрель порадует теплом, а вот в мае будет дождить.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в конце недели ожидается облачная погода с прояснениями. В частности, возможны осадки в виде дождя.

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