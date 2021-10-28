Синоптики дали прогноз, когда в Киеве выпадет снег

В Киеве уже 9 ноября может выпасть первый снег. Правда, из-за температуры воздуха, он будет идти вместе с дождем.

Об этом сообщил портал Meteo. Согласно прогнозу синоптиков, в течение последнего месяца осени снег может выпасть еще несколько раз.

Так, 9 ноября снег с дождем ожидается на протяжении всего дня. Температура воздуха +3... +5.

Видео дня

Но уже с 23 по 24 ноября температура воздуха по ночам будет опускаться ниже нуля и уже 25 ноября она составит -3. В течение этого дня прогнозируется небольшой снег.

Стоит отметить, что с начала ноября температура воздуха продолжит понижаться и в течение первой недели в среднем составит +5… +9. Согласно прогнозу, последний месяц осени в основном будет дождливым.

Напомним, в столице с 26 по 31 октября в основном ожидается солнечная погода. В среднем температура воздуха будет +13. В течение недели специалисты не прогнозируют осадков в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что зима в Украине 2021-2022 будет холодной. Возможны большие перепады температуры и сильные морозы.