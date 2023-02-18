В КГГА опровергли фейк оккупантов о столичных школах: все заведения работают в штатном режиме

Страна-агрессор Россия запустила в сети фейк, направленный на украинцев, о якобы "передаче школ Киева для нужд военных" или их "переоборудование под военно-полевые госпитали". Однако "документа", который распространяют в интернете провокаторы, никогда не существовало. Это вброс противника, направленный на то, чтобы попытаться посеять панические настроения среди украинцев.

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Вражеский фейк опроверг Департамент образования и науки КГГА. Пресс-служба городской государственной администрации отметила: российские провокаторы активизировались перед годовщиной полномасштабного вторжения в Украину.

Цель противника – сделать так, чтобы украинцы запаниковали. "Одна из таких провокаций – распространение фейкового приказа Департамента образования и науки г. Киева. Официально заявляем – никаких приказов Департамента о передаче учебных заведений столицы под управление каких-либо других органов или для работы по другому профилю не издавалось. Никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не вводилось", – подчеркнули в ведомстве.

Все учебные заведения столицы нашей страны работают в обычном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах и выполняют свои обычные обязанности.

В КГГА попросили украинцев тщательно проверять информацию и не распространять материалы, источники которых сомнительны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее российские пропагандисты размечтались об атаке на Одессу в надежде проложить коридор к Приднестровью.

– Россия также распространяла фейки о том, что Украина якобы хранит оружие и боеприпасы, полученные от западных партнеров, на территории Ривненской атомной станции. Пропагандистов не остановило даже то, что на РАЭС начала работу миссия МАГАТЭ.

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