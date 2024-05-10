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С помощью США: в столице восстановили купол Киевского городского дома учителя, поврежденный российским обстрелом. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
1,0 т.
В столице восстановили купол Киевского городского дома учителя

Мэр столицы Виталий Кличко вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк осмотрели восстановленный стеклянный купол Киевского городского дома учителя. Он был поврежден в результате взрыва российской ракеты в октябре 2022 года.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Сама же реставрация исторического здания будет продолжена.

"Вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк осмотрели восстановленный стеклянный купол "Киевского городского дома учителя", поврежденный в результате взрыва российской ракеты в октябре 2022 года. Сразу после взрыва специалисты КП "Киевэкспертиза" провели обследование здания и были приняты неотложные меры по сохранению здания, которое является памятником архитектуры национального значения", – рассказал Кличко.

С помощью США: в столице восстановили купол Киевского городского дома учителя, поврежденный российским обстрелом. Фото
С помощью США: в столице восстановили купол Киевского городского дома учителя, поврежденный российским обстрелом. Фото
С помощью США: в столице восстановили купол Киевского городского дома учителя, поврежденный российским обстрелом. Фото

Мэр Киева уточнил, что купол был восстановлен при финансовой (грантовой) поддержке Посольского фонда США по сохранению культурного наследия в Украине, Всемирного фонда достопримечательностей и Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

"В 2023 году город подписал меморандум "О взаимопонимании между Всемирным фондом памятников и Департаментом образования и науки КГГА относительно неотложных противоаварийных и ремонтных работ на куполе и крыше Киевского городского дома учителя. Их начали в ноябре 2023 года. И мы будем продолжать реставрацию исторического здания. Благодарю наших друзей и партнеров за помощь и поддержку!" – добавил Кличко.

С помощью США: в столице восстановили купол Киевского городского дома учителя, поврежденный российским обстрелом. Фото
С помощью США: в столице восстановили купол Киевского городского дома учителя, поврежденный российским обстрелом. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим брюссельским коллегой Филиппом Клозом осмотрели новую современную систему контроля климата для сохранения ценных экспонатов в хранилищах музея Гончара. Ее установка была профинансирована столицей Бельгии.

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