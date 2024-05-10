С помощью США: в столице восстановили купол Киевского городского дома учителя, поврежденный российским обстрелом. Фото

Мэр столицы Виталий Кличко вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк осмотрели восстановленный стеклянный купол Киевского городского дома учителя. Он был поврежден в результате взрыва российской ракеты в октябре 2022 года.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Сама же реставрация исторического здания будет продолжена.

"Вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк осмотрели восстановленный стеклянный купол "Киевского городского дома учителя", поврежденный в результате взрыва российской ракеты в октябре 2022 года. Сразу после взрыва специалисты КП "Киевэкспертиза" провели обследование здания и были приняты неотложные меры по сохранению здания, которое является памятником архитектуры национального значения", – рассказал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что купол был восстановлен при финансовой (грантовой) поддержке Посольского фонда США по сохранению культурного наследия в Украине, Всемирного фонда достопримечательностей и Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

"В 2023 году город подписал меморандум "О взаимопонимании между Всемирным фондом памятников и Департаментом образования и науки КГГА относительно неотложных противоаварийных и ремонтных работ на куполе и крыше Киевского городского дома учителя. Их начали в ноябре 2023 года. И мы будем продолжать реставрацию исторического здания. Благодарю наших друзей и партнеров за помощь и поддержку!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим брюссельским коллегой Филиппом Клозом осмотрели новую современную систему контроля климата для сохранения ценных экспонатов в хранилищах музея Гончара. Ее установка была профинансирована столицей Бельгии.

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