Пятница, 13-е: самые мистические места Киева, где нужно побывать

В этом году первая "пятница, 13-е" пришлась на вторую неделю января. В Киеве, как и в других городах мира с богатой историей, есть места, окутанные тайнами и легендами, которые нужно посетить в этот день.

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OBOZREVATEL собрал подборку самых известных мистических мест столицы Украины.

Место шабаша и ведьм

Лысая гора является одним из самых известных и мистических мест Киева. Согласно поверью, именно здесь в конце апреля в Вальпургиевую ночь на шабаш собираются ведьмы.

Свою "славу" это место приобрело в далеком 1240 году, когда во время штурма монголо-татарами Киева часть жителей города пытались скрыться в пещерах горы. Якобы хан Батый приказал их замуровать и в конце концов заживо были похоронены тысячи людей.

В 18 веке силами трех тысяч украинских крестьян на этом месте был возведен военный форт. А в начале 20 века на горе уже казнили государственных преступников.

В наши дни Лысая гора остается привлекательным местом для мистиков и молодежи из-за своей энергетики и ауры. Кстати, это место продолжает хранить свои секреты. Например, здесь есть уникальный водопад, о котором нет упоминаний ни в одном туристическом справочнике.

Замковая гора – кладбище ведьм?

Еще одним местом, которое в столице связывают с ведьмами, является Замковая гора. Любимое место киевлян для прогулок, потому что отсюда открывается прекрасный вид на Андреевский спуск, Подол и Днепр. А еще здесь среди деревьев скрываются остатки одного из старейших кладбищ Киева – Фроловского женского монастыря, появившегося в 1816 году.

Но тем не менее любителей мистики эта местность привлекает тем, что она считается одной из "лысых гор", где, согласно легендам, собирались ведьмы. И это, несмотря на то, что с одной стороны к горе примыкает упомянутый выше монастырь.

Между прочим, согласно одной из легенд, за порядком на кладбище следила пожилая монахиня, которая в один прекрасный день помолодела, вернулась в свою келью, а затем бесследно исчезла.

Другая легенда свидетельствует, что на этой горе хоронили ведьм. И чтобы не потревожить их покой, посетители по вечерам стараются не спускаться по старой, практически разрушенной каменной лестнице. Они начинаются у заброшенного и разграбленного в свое время склепа и часть пути проложено среди могил на склонах.

Хозяин Зеленого театра

Зеленый театр, расположенный на киевских склонах, в свое время являлся излюбленным местом отдыха жителей столицы и ее гостей. Но со временем после страшного пожара это место приобрело популярность среди "сатанистов", мистиков и просто молодежи. Особенно привлекательны его катакомбы, с которыми связано большое количество мифов и легенд.

Интересная легенда связана с тем, почему невозможно восстановить Зеленый театр – считается, что на это место наложено заклятие, приведшее к первому пожару. То есть ремонтировать не имеет смысла, поскольку огонь снова все уничтожит.

Но самая популярная история связана с якобы представителем паранормальных сил, проживающим здесь – полтергейстом по имени Хозяин. Считается, что для собственной безопасности на входе нужно обязательно с ним поздороваться и лучше вслух. Тогда он примет вас как гостя в своих владениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, когда 13 число месяца выпадает на пятницу, – жди беды. Такая суеверная теория уже давно укоренилась в фольклоре, культуре и мировоззрении людей со всего мира. Пятница, 13, как Хэллоуин, стала прекрасной возможностью пощекотать нервы за просмотром атмосферной хоррор-ленты. OBOZREVATEL решил собрать интересные киноосмысления загадочной и мистической даты

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