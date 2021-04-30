Причал, скверы площадки: в Киеве создадут новую локацию для отдыха на острове посреди Днепра

В Киеве на Оболонском острове появятся причалы и места для отдыха.

Об этом сообщил "Вечерний Киев".

Работы по трансформации острова, уже начались и там уже начали наводить порядок.

"Наш план по превращению Оболонского острова на современную зону отдыха горожан – амбициозный и сложный. Ведь мы должны найти баланс между комфортом для людей и сохранением природно-заповедного фонда. Но мы уже не только имеем конкретный, пошаговый план работ, но и начали уборку острова от сухостоя и мусора. К тому же уже строят пешеходный мост на остров Оболонский, о котором рассказывал Киевский городской председатель Виталий Кличко", – отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов Александр Возный.

Для отдыха на природе на острове оборудуют зеленые зоны, пешеходные дорожки, пляжи, детские и спортивные площадки, специальные места для отдыха пожилых людей. Для инфраструктуры и комфорта обеспечат современное освещение, решения для безопасности, а также построят причал для судов и лодок.

Проект предусматривает максимальное сохранение флоры и фауны острова, который входит в региональный ландшафтный парк "Днепровские острова", поэтому заповедный статус территории будет сохранен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице начались активные работы по сооружению нового моста-волны длиной 164 метра на Оболони. Его должны открыть к концу 2021 года.