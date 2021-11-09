Презентация проекта благоустройства микрорайона Никольская Слободка состоялась под открытым небом

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Жизнь столицы
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В Киеве под открытым небом провели презентацию проекта благоустройства микрорайона Никольская Слободка

Компания-девелопер "Новая Слободка" стала инициатором публичного диалога с архитекторами-урбанистами, властью и жителями микрорайона Никольская Слободка по поводу строительства здесь нового жилого комплекса.

Как планируется обустройство территории микрорайона, что вскоре начнет здесь сооружаться и что из этого получат местные жители – об этом говорилось на презентации концепции благоустройства, которая состоялась под открытым небом по ул. Никольско-Слободская, 7-9 в Днепровском районе Киева.

ООО "Новая Слободка" готово инвестировать около 50 млн грн в современное строительство "Зоны Здоровья". Для начала работы необходимо согласовать проект будущей инфраструктуры общественной территории с местными жителями.

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Проект предполагает не просто строительство нового, многофункционального жилья. Основная задача архитекторов – сооружение современного урбанистического пространства с полноценной инфраструктурой и качественной парковой зоной отдыха.

"Зона здоровья превратится в современное многофункциональное публичное пространство с уклоном в спортивные активности и создание благоприятных микроклиматических условий, за счет гармоничного сочетания искусственных и природных элементов ландшафта", – подчеркнул архитектор, урбанист и автор-разработчик концепции благоустройства Станислав Демин.

Основная задача архитекторов – сооружение современного урбанистического пространства.

Почему проект назвали "Зона Здоровья"? Автор разъясняет.

"Сохранению нашего физического, психического и социального здоровья способствует широкий спектр возможностей, которые предоставляет территория, учитывая потребности и ограничения разных групп населения. Поэтому в зоне здоровья сделан акцент на физические, творческие и интеллектуальные активности, учтенные потребности в рекреации, созерцании природы и искусства, общении, развлечениях и самовыражении для разных возрастов – от детей до пенсионеров.

Мы планируем обустроить современный "Public Space" для коммуникации людей, вовлеченных в спортивные активности и желающих присоединиться, но пока не знают как.

Александр Стельмащук, владелец компании-девелопера, рассказал о планах строительства микрорайона:

"ЖК будет составлять три многоэтажки с современным подземным паркингом на 550 машиномест и развитой инфраструктурой вокруг. Молодые семьи, для которых предназначено жилье, и местные жители из близлежащих домов получат фитнес-центр и большой бассейн, торговый центр, детский сад и площадки для здорового отдыха.

Архитектурный ансамбль зданий за счет композиции и материалов будет вписан в ландшафт, а восприятие высотности нивелируется за счет фоновой многоэтажной застройки, окружающей наш участок. С высоты птичьего полета наметится новый контур Слободки.

Элементы новой инфраструктуры будут доступны всем жителям микрорайона Никольская Слободка. Для реализации проекта понадобится 2-3 года.

В компании рассказали о планах строительства микрорайона

По данным опроса, проведенного компанией "Новая Слободка" в августе этого года, 92,5% местных жителей стремятся к изменениям в своем микрорайоне. В связи с этим, надеясь на искренний диалог, авторы-разработчики концепции благоустройства "Зона Здоровья" оставляют проект открытым для обсуждения:

"Самое главное – это учесть потребности и пожелания местных жителей".

Самое главное в проекте – учесть потребности местных жителей

Владелец ООО "Новая Слободка" Александр Стельмащук передал присутствующим местным жителям копии документов, подтверждающих законность строительства.

Местным жителям передали копии документов, подтверждающих законность строительства

"Все прелести будущего ЖК и прилегающей территории Зоны Здоровья будут открыты и доступны для местных жителей. После постройки комплекса, береговая линия останется доступной по-прежнему для жителей всего города", – отметил он.

Украина