Презентация проекта благоустройства микрорайона Никольская Слободка состоялась под открытым небом

Компания-девелопер "Новая Слободка" стала инициатором публичного диалога с архитекторами-урбанистами, властью и жителями микрорайона Никольская Слободка по поводу строительства здесь нового жилого комплекса.

Как планируется обустройство территории микрорайона, что вскоре начнет здесь сооружаться и что из этого получат местные жители – об этом говорилось на презентации концепции благоустройства, которая состоялась под открытым небом по ул. Никольско-Слободская, 7-9 в Днепровском районе Киева.

ООО "Новая Слободка" готово инвестировать около 50 млн грн в современное строительство "Зоны Здоровья". Для начала работы необходимо согласовать проект будущей инфраструктуры общественной территории с местными жителями.

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Проект предполагает не просто строительство нового, многофункционального жилья. Основная задача архитекторов – сооружение современного урбанистического пространства с полноценной инфраструктурой и качественной парковой зоной отдыха.

"Зона здоровья превратится в современное многофункциональное публичное пространство с уклоном в спортивные активности и создание благоприятных микроклиматических условий, за счет гармоничного сочетания искусственных и природных элементов ландшафта", – подчеркнул архитектор, урбанист и автор-разработчик концепции благоустройства Станислав Демин.

Почему проект назвали "Зона Здоровья"? Автор разъясняет.

"Сохранению нашего физического, психического и социального здоровья способствует широкий спектр возможностей, которые предоставляет территория, учитывая потребности и ограничения разных групп населения. Поэтому в зоне здоровья сделан акцент на физические, творческие и интеллектуальные активности, учтенные потребности в рекреации, созерцании природы и искусства, общении, развлечениях и самовыражении для разных возрастов – от детей до пенсионеров.

Мы планируем обустроить современный "Public Space" для коммуникации людей, вовлеченных в спортивные активности и желающих присоединиться, но пока не знают как.

Александр Стельмащук, владелец компании-девелопера, рассказал о планах строительства микрорайона:

"ЖК будет составлять три многоэтажки с современным подземным паркингом на 550 машиномест и развитой инфраструктурой вокруг. Молодые семьи, для которых предназначено жилье, и местные жители из близлежащих домов получат фитнес-центр и большой бассейн, торговый центр, детский сад и площадки для здорового отдыха.

Архитектурный ансамбль зданий за счет композиции и материалов будет вписан в ландшафт, а восприятие высотности нивелируется за счет фоновой многоэтажной застройки, окружающей наш участок. С высоты птичьего полета наметится новый контур Слободки.

Элементы новой инфраструктуры будут доступны всем жителям микрорайона Никольская Слободка. Для реализации проекта понадобится 2-3 года.

По данным опроса, проведенного компанией "Новая Слободка" в августе этого года, 92,5% местных жителей стремятся к изменениям в своем микрорайоне. В связи с этим, надеясь на искренний диалог, авторы-разработчики концепции благоустройства "Зона Здоровья" оставляют проект открытым для обсуждения:

"Самое главное – это учесть потребности и пожелания местных жителей".

Владелец ООО "Новая Слободка" Александр Стельмащук передал присутствующим местным жителям копии документов, подтверждающих законность строительства.

"Все прелести будущего ЖК и прилегающей территории Зоны Здоровья будут открыты и доступны для местных жителей. После постройки комплекса, береговая линия останется доступной по-прежнему для жителей всего города", – отметил он.