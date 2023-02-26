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Предприятие Киева пыталось ввезти автомобильные аккумуляторы, как товары для восстановления энергосистемы. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Таможенники изъяли автомобильные аккумуляторы

Киевское предприятие пыталось ввезти в Украину 130 автомобильных аккумуляторов в виде товаров для восстановления энергосистемы. Их общая стоимость составляет 656 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Таким образом, дельцы пытались получить льготы при уплате налогов.

"Киевские таможенники разоблачили одно из киевских предприятий, которое, в стремлении воспользоваться льготами по уплате пошлины и НДС. Оно заявило к таможенному оформлению автомобильные аккумуляторы как бытовые электрические аккумуляторы, на которые распространяются преференции по уплате налогов. Всего импортер задекларировал 130 аккумуляторов 656 тыс. грн", – рассказали в пресс-службе.

Предприятие Киева пыталось ввезти автомобильные аккумуляторы, как товары для восстановления энергосистемы. Фото
Предприятие Киева пыталось ввезти автомобильные аккумуляторы, как товары для восстановления энергосистемы. Фото

Таможенники установили, что вместо заявленного товара предприятие завозило именно автомобильные аккумуляторы, тем более такая же информация содержалась и на сайте производителя.

"Напомним, временно, во время действия военного положения, но не более чем до 1 мая 2023 года, от налогообложения ввозной пошлиной и НДС освобожден ряд товаров. Однако на автомобильные аккумуляторы льготы по налогообложению не распространяются, – резюмировали в таможне.

Предприятие Киева пыталось ввезти автомобильные аккумуляторы, как товары для восстановления энергосистемы. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевские таможенники обнаружили в международной посылке семена конопли с психотропами на 2,5 млн грн. Запретный "товар" отправляли из Украины в Казахстан, спрятав его в кофемолку.

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