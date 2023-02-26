Предприятие Киева пыталось ввезти автомобильные аккумуляторы, как товары для восстановления энергосистемы. Фото

Киевское предприятие пыталось ввезти в Украину 130 автомобильных аккумуляторов в виде товаров для восстановления энергосистемы. Их общая стоимость составляет 656 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Таким образом, дельцы пытались получить льготы при уплате налогов.

"Киевские таможенники разоблачили одно из киевских предприятий, которое, в стремлении воспользоваться льготами по уплате пошлины и НДС. Оно заявило к таможенному оформлению автомобильные аккумуляторы как бытовые электрические аккумуляторы, на которые распространяются преференции по уплате налогов. Всего импортер задекларировал 130 аккумуляторов 656 тыс. грн", – рассказали в пресс-службе.

Таможенники установили, что вместо заявленного товара предприятие завозило именно автомобильные аккумуляторы, тем более такая же информация содержалась и на сайте производителя.

"Напомним, временно, во время действия военного положения, но не более чем до 1 мая 2023 года, от налогообложения ввозной пошлиной и НДС освобожден ряд товаров. Однако на автомобильные аккумуляторы льготы по налогообложению не распространяются, – резюмировали в таможне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевские таможенники обнаружили в международной посылке семена конопли с психотропами на 2,5 млн грн. Запретный "товар" отправляли из Украины в Казахстан, спрятав его в кофемолку.

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