Правительство согласовало назначение уволенного из КГВА Тимура Ткаченко на новую должность: что известно

Кабинет министров Украины одобрил назначение Тимура Ткаченко на новую должность после его освобождения от обязанностей главы Киевской городской военной администрации. Тимур Фируддинович вернулся на пост главы КГВА.

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Соответствующее решение было принято на последнем заседании правительства. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение Ткаченко Тимура Фируддиновича председателем Киевской областной государственной администрации", – отмечено в посте Мельничука в сети.

Кто такой Тимур Ткаченко

Тимур Фируддинович родился (это произошло в августе 1989 года) именно в Киеве. Его отец Фирудин Мамедов родился в азербайджанском городе Шамкир, и после переезда в украинскую столицу был одним из самых активных членов азербайджанской диаспоры в Украине. Однако Тимур Фируддинович считает себя именно украинцем.

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На должности начальника Киевской городской военной администрации он работал с 31 декабря 2024 года, одновременно занимая пост заместителя министра развития общин и территорий Украины и являясь членом Наблюдательного совета "Укрпочты". До этого он занимал должность заместителя министра стратегических отраслей промышленности, а ещё раньше был директором департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации.

Что предшествовало

Еще 16 июля президент указом № 616/2026 возложил обязанности временно исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации на Руслана Олийника. Дело в том, что его предшественник официально перешел на работу в Кабинет министров Украины.

Этому предшествовало увольнение тогдашнего главы КГВА Тимура Ткаченко. Тогда же временно исполняющим обязанности главы Киевской военной городской администрации был назначен Андрей Ткачев.

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