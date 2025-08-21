Позволят ли в Киеве такси работать ночью: в КГВА дали ответ

Самые популярные сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к киевским властям с просьбой разрешить работать в комендантский час. В КГВА ответили, что работают над созданием прозрачного механизма для перевозок в ночное время.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале. Он отметил, что безопасность столицы Украины – превыше всего.

"КГВА получила обращение от сервисов такси Bolt, Uklon и Uber относительно ночных перевозок в комендантский час. Мы осознаем потребности людей, но хочу подчеркнуть: безопасность столицы – превыше всего", – отметил Ткаченко.

Он отметил, что любые "серые схемы", нелегальные пропуска и черный рынок ночных такси будут уничтожены.

"Сейчас мы работаем со всеми силовыми структурами, чтобы создать четкий и прозрачный механизм. И если ночные перевозки будут разрешены, то только законно, под жестким контролем и ответственностью", - заявил начальник КГВА.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине введено ограничение передвижения граждан транспортными средствами во время комендантского часа. Что касается такси, то до 14 марта 2024 года его можно было вызвать в ночное время через приложение Uklon. Позже ночные поездки такси запретили.

В октябре 2024 года во Львове разрешили вызывать такси в период комендантского часа через приложения Bolt и Uklon.

Для запуска сервиса выбрали Львов, поскольку в условиях полномасштабной войны этот город стал перевалочным пунктом для тех, кто въезжает или выезжает в Европу.

Как сообщал OBOZ.UA, другие участники рынка такси сетовали, что разрешение работать ночью только некоторым компаниям исказит конкурентную среду и может считаться признаком коррупции. Поскольку таким компаниям будут созданы особые условия, а другие будут выполнять общие нормы закона.

