Полиция, охрана и дополнительные автобусы: как будут работать кладбища Киева на поминальные дни

В Киеве в поминальные дни кладбища будут охранять полицейские и муниципальная охрана.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в пятницу, 30 апреля, во время онлайн-брифинга.

"Город разработал порядок посещения кладбищ во время поминальных дней. В частности, Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры поручили навести порядок на коммунальных кладбищах. Там убирают мусор, где необходимо – восстанавливают ограждения. Также город разработал график посещения кладбищ в поминальные дни. Ознакомиться с ним можно на официальном портале Киева", – сообщил Виталий Кличко.

Он добавил, что Департамент транспортной инфраструктуры обеспечит дополнительные автобусы, чтобы люди могли добраться на кладбища в поминальные дни. Маршруты и график движения будут обнародованы дополнительно.

"Во время поминальных дней у кладбищ будут патрулировать усиленные наряды полиции и" Муниципальной охраны ", которые будут контролировать ситуацию и соблюдение противоэпидемических правил", – отметил мэр.

Кличко также призвал киевлян соблюдать карантин и помнить о главных правилах защиты от коронавируса.

"Сегодня главное – не повлечь новой волны болезни. Иначе локдаун был бесполезным. Давайте будем сознательными и ответственными! И отдельно обращаюсь к киевлянам, которые выезжают в эти дни на отдых за границу: ситуация во многих странах сегодня сложная. Поэтому будьте осторожны и на отдыхе. Помните о главных правилах защиты от вируса! " – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 81 500 киевлян получат выплаты ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.