Поднялся столб черного дыма: в Киеве из-за пожара возле Дарницкой ТЭЦ остановилось движение трамваев. Подробности и видео

В Днепровском районе Киева в четверг, 7 апреля, произошел пожар на улице Хоткевича, недалеко от Дарницкой ТЭЦ. В результате чрезвычайного происшествия остановилось движение трамваев.

На место уже выехали спасатели. Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы.

Что известно

"К спасателям поступила информация о пожаре в здании, по предварительной информации, с распространением на припаркованные рядом авто. На место выехали экстренные службы", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в медиа, произошел пожар на территории станции технического обслуживания автомобилей, которая расположена неподалеку Дарницкой ТЭЦ.

Кроме того, из-за чрезвычайного происшествия, как уточнили в пресс-службе "Киевпастранса", задерживается движение трамваев №№ 8, 22, 23к, 29, 33к по ул. Информации о пострадавших пока не поступало.

