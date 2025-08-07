Под Киевом женщина выбросила с четвертого этажа маленькую собаку: делом занялась полиция. Видео

В селе Немешаево Киевской области женщина выбросила собаку с высоты нескольких этажей. К счастью, животное не только выжило, но чудом и не получило тяжелых травм.

Об этом сообщили в социальных сетях. Делом уже занялись правоохранители.

Что известно

"Женщина выбросила собаку с высоты нескольких этажей в Немешаево Бучанского района", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как женщина бросает маленькую собаку из окна на четвертом этаже жилого дома.

Со своей стороны в пресс-службе полиции Киевщины сообщили, что начали досудебное расследование по данному факту. В среду, 6 августа, к ним поступило сообщение о жестоком обращении с животным в поселке Немешаево.

"Правоохранители установили, что 42-летняя местная жительница подобрала собаку на улице и оставила ее себе. Когда настоящий владелец узнал, где находится его любимец, и пришел за животным, женщина отказалась открыть дверь, после чего выбросила собаку из окна четвертого этажа. К счастью, животное не пострадало", – уточнили в полиции.

Что грозит злоумышленнице

Как отметили правоохранители, по факту жестокого обращения с животным (часть 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство. Согласно санкции статьи нарушительнице грозит ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишением свободы на срок от двух до трех лет.

