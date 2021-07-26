Под Киевом на пляже заметили птицу с редкой патологией: ей может грозить гибель. Фото

В поселке Украинка Киевской области на берегу Днепра заметили птицу с редкой патологией. У пернатого оказалось четыре лапы.

Об этом сообщили на странице сообщества Зеркало Обухова в социальной сети Facebook. На обнародованном фото видно, что птица не спешила улететь несмотря на то, что фотограф подошел к ней близко.

"В Украинке на набережной у пляжа находится птичка с патологией (двумя лишними лапками). Кто может помочь, какая служба? Птица погибнет", – говорится в подписи к изображению.

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Пользователи сети сразу же предположили, что уникальной птицей оказался баклан. Кроме того, они отметили, что лишние лапы могли появиться из-за экологии, а также, что ранее уже подобных пернатых видели.

"Экология у нас... Мягко говоря, не очень", "в Затоке таких очень много и живут".

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