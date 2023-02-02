''Почему вы не фронте?'': в Киеве преподавательница вуза возмутилась из-за просьбы вести лекции на украинском, скандал получил продолжение

В Киеве доцент кафедры статистики Государственного торгово-экономического университета (ГТЭУ) Нина Иванченко после просьбы вести лекции на украинском языке начала спрашивать студентов, почему они не на фронте. Администрация ВУЗа отреагировала на скандал и уволила преподавательницу.

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Соответствующая аудиозапись со словами женщины была опубликована в социальных сетях. В университете осудили действия женщины (чтобы прослушать аудио, проскролльте до конца страницы).

Преподавательница, которая вела обучение на русском языке, начала спрашивать студентов, почему они и их родители не на фронте, после того, как ее попросили вести лекции на украинском.

"Ребята – совесть у вас есть? Ваши родители дома с вами? Кто из ваших родителей в окопах, скажите мне. А сами вы почему здесь (в аудитории. – Ред.)? Почему не на фронте? 18 лет вам есть? Почему вы не добровольцы – скажите мне? У меня вопрос. Я русскоязычная хочу спросить у украиноязычных – почему вы сидите дома, ваши родители почему дома", – ответила на просьбу студентов преподавательница.

Со своей стороны, в ГТЭУ уже отреагировали на скандальные заявления преподавательницы, осудили их и сообщили, что приняли решение об ее увольнении.

"ГТЭУ занимает категоричную позицию по соблюдению языкового законодательства, обеспечивает воспитание патриотизма и сознания молодежи Украины. В университет поступило обращение студентов и материалы о нарушении преподавателем Иванченко Н. А. педагогической этики, использовании языка агрессора и неправомерных высказываний в адрес студентов. Коллектив университета осуждает такие действия преподавателя. Администрацией университета принято решение об ее увольнении", – сообщили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе охранник роддома №7 набросился на посетителя из-за спора по поводу украинского языка. Впоследствии неадекватного работника уволили с работы за несоблюдение на рабочем месте Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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