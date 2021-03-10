Пляжный патруль Киева получил новые катера для спасения людей. Фото

Подразделение коммунального предприятия "Плесо" Kyiv Lifeguard Service, который обеспечивает безопасность отдыхающих на коммунальных пляжах Киева, оснастили современными лодками.

Об этом сообщает издание "Вечерний Киев".

Новые плавсредства помогут лайфгардам мгновенно реагировать в случае наступления несчастного случая на воде. Лодки украинского производства Kolibri - RKM 350 очень современные и маневровые плавсредства, которые можно использовать как на реках, так и на озерах. Они оснащены стационарным транцем, к которому крепится электромотор мощностью 5 лошадиных сил.

По заверению КП "Плесо", лодки могут выдержать жару до +50°, а также сильнейший холод до - 40°.

Средняя цена такой лодки в интернете составляет от 26 до 30 тысяч гривен.

"Вечерний Киев" также сообщил, что спасатели Kyiv Lifeguard Service уже успели оценить маневренность и остойчивость новых лодок на воде. Летом прошлого года пляжный патруль получил партию Kolibri и остался доволен их тестированием.

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