Площадь возле Офиса президента превратили в фотозону для влюбленных. Видео

Площадь перед зданием Офиса президента на Банковой в Киеве украсили ко Дню святого Валентина (День всех влюбленных).

Там разместили палатку для пар, на которой написано "Love", а перед ней установили сердечки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также есть специальная металлическая конструкция, на которую все желающие могут повесить замок в знак своей любви.

Расположена фотозона для влюбленных возле катка и напротив входа в Офис президента. К ней обеспечен свободный доступ.

Сколько времени простоит палатка, пока неизвестно.

Напомним, что День всех влюбленных ежегодно отмечается 14 февраля.

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